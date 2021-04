In alcune stories della bellissima Belen Rodriguez si è visto ‘qualcosa di troppo’. Lei e Antonino, a quanto pare, guardano programmi bollenti.

Belen Rodriguez è una delle showgirl più popolari in assoluto nel nostro paese ma anche all’estero. La modella e showgirl argentina non smette mai di far parlare di se ed ogni giorno condivide con tutti i suoi followers nuove notizie e nuove foto riguardanti sia la via lavorativa che la vita privata.

Non è un segreto infatti che i profili social di Belen Rodriguez siano in assoluto tra i più seguiti tra quelli dei personaggi del mondo della televisione. La showgirl può contare infatti su una fanbase consolidata con migliaia di followers che non solo la ammirano ma che la seguono e la supportano, interessandosi a lei ed alle sue attività.

Dal canto suo Belen non delude mai i fan ed ogni giorno posta nuove foto e video che informano i followers sulle sue attività e sui suoi interessi.

Belen e Antonio guardano Attraction Italia

Belen Rodriguez ama comunicare con i propri fan e followers e di certo i suoi profili non si limitano a mostrare le attività lavorative e di marketing della modella e showgirl Argentina. Anzi, la Rodriguez non perde mai l’occasione di svelare ai fan qualche momento ella sua vita privata, di cosa fa durante la giornata e di come si diverte insieme alle persone che le stanno accanto.

Ed è proprio questo il caso di un recente video pubblicato proprio dalla modella che ha fatto molto ridere i fan. Belen Rodriguez ha infatti pubblicato un video in cui guarda insieme ad Antonio Spinalbese Attraction Italia. Lo show televisivo che sta conquistando sempre più persone, in onda ( in versione censurata) sul 9.

Ecco il video caricato su Twitter dal sito Biccy.it:

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese guardano Attraction Italia (versione censurata) in tv. pic.twitter.com/jF4iM2BcPk — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 9, 2021

I commenti piccanti sui concorrenti

Nella puntata in questione, la quinta per essere precisi, Belen e Antonino hanno guardato la protagonista della puntata, di nome Elena, scegliere il suo compagno tra i 6 a disposizione, naturalmente completamente svestiti.

Tra questi ad aver attirato l’attenzione di Elena, ma anche di Belen, c’era il ragazzo all’interno della capsula gialla, di nome Andrea.

Nel video pubblicato Belen dice esclama ad Antonio

”Amore c’è il tuo programma preferito in tv!”

e lui risponde

“Style! Style da 10 lui!“.

Il video ha suscitato molto l’ironia ed il divertimento di tutti i fan e followers di Belen ed è stato poi ripostato suoi suoi profili dallo stesso Andrea.