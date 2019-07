‘Fatti una ceretta’ Belen Rodriguez peli in evidenza nell’ultimo scatto: la foto fa il giro del web

Belen Rodriguez è una showgirl molto seguita e apprezzata non solo in Italia. Tra i suoi talenti la bellezza, ma anche lei non è immune ai ‘difetti’

Anche Belen Rodriuez purtroppo subisce l’ira degli hater e questa volta, la showgirl argentina, è stata criticata per una foto che la ritrae con dei peli superflui che a qualcuno infastidiscono talmente tanto da spingere a dire cose un pochino offensive.

Belen Rodriguez e i peli superflui

Come tutte le donne, anche Belen Rodriguez ha i peli ma a quanto pare gli hater non ritengono normale tutto questo e pensano che la showgirl dovrebbe toglierli anche se interessano solamente la braccia. Una cosa naturale che ha suscitato l’indignazione degli hater che pur di sparlare, insultare e fare del male vanno a notare – in una foto tra l’altro bella e naturale- ‘il pelo nell’uovo’.

Insomma, andare a trovare il difetto in Belen è dura e gli hater fanno un lavoro di indagine che farebbe invidia a Sherlock Holmes. Nello scatto pubblicato poche ore fa, infatti, la showgirl appare in una luce candida e senza un filo di trucco. Non tutte le donne purtroppo hanno la fortuna di essere bellissime anche al naturale, eppure l’odio della rete non ha risparmiato nemmeno lei. Qualcuno le ha scritto:

“Pelosa (le braccia) bellissima”

Altri

“Mai hai i peletti nelle braccia” Menomale che non sono l’unica a non toglire i peli sulla braccia

La foto in questione si trova alla fine dell’articolo.

Belen a Sanremo con De Martino e Amadeus?

Nelle ultime ore circola la voce secondo la quale Belen Rodriguez potrebbe tornare a Sanremo con l’amore ritrovato, Stefano De Martino e accanto ad un conduttore d’eccezione, Amadeus. Ma per adesso ancora nessuna notizia ufficiale, anche perchè è ancora molto presto. Baglioni ha avuto un gran successo, potrebbe anche essere riconfermato.

Belen potrebbe però rimandare quest’esperienza se rimanesse incita del secondo figlio. Come sappiamo i due stanno provando a dare un fratellino o una sorellina a Santiago e non facciamo loro i migliori auguri perché riescano a realizzare il loro sogno.

Ecco la foto che mostra che anche Belen è umana e ha dei peli, incredibile vero?