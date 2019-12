‘Iniezioni costosissime nei glutei’ per Belen Rodriguez: svelato il segreto della sua perfezione

‘Iniezioni costosissime nei glutei’ per Belen Rodriguez: svelato il segreto della sua...

Rivelato il segreto di Belen Rodriguez. Come avere un Lato B alto e sodo come il suo? svelato l’arcano: ‘Oro puro nei glutei’

Belen Rodriguez è tra le showgirl più apprezzate in Tv e sui social, dove è ormai considerata una vera e propria star seguita da oltre 9 milioni di utenti.

La moglie di Stefano De Martino ama spesso condividere con i suoi fan la sua vita privata e professionale, è spesso protagonista di scatti bollenti, dove spesso primeggia il suo perfetto lato b.

Molto invidiato dal pubblico femminile, spesso ci si è chiesto quale sia il suo segreto di bellezza. Non è salo tanto e duro allenamento ma un particolare tipo di trattamento rivelato da un suo ‘amico’. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Belen, il suo segreto per un lato B tondo e tonico

Sappiamo bene quanto la nostra showgirl argentina ami tenersi in forma. Ma dietro il suo perfetto lato b non ci sarebbe solo lo zampino del suo allenamento in palestra settimanale, bensì ci sarebbe lo zampino di un particolare intervento estetico, il quale consisterebbe in un vero e proprio lifting dei glutei chiamato ‘remaillage’.

In cosa consiste il ‘remaillage’ o ‘lifting al filo d’oro’? Questa consiste come si legge su www.medicitalia.it in una tecnica poco invasiva che previene il rilassamento di alcune zone del corpo dovute al cedimento muscolare.

La zona interessata viene trattata attraverso cui con un ago sottile viene inserito ‘un filo d’oro purissimo al 99,9% accoppiato a due fili riassorbibili’ (l’articolo continua dopo la foto).

Belen Rodriguez smascherata da un amico

A svelare il segreto della bella showgirl argentina una fonte anonima il quale ha dichiarato:

‘La fidanzata di un mio amico di infanzia conosce molto bene Belen perché ha tre concessionari di autonoleggio a Milano’

poi aggiunge:

‘Mi ha detto che la tecnica che ha usato per i suoi glutei è il REMAILLAGE, si tratta di un filo d’oro puro al 90% da mettere nelle pareti interne della zona per tirarlo su’

Un buon investimento quella Rodriguez ‘proprietaria’ di uno dei lato b più invidiati al mondo: