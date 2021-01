Belén Rodríguez, nei guai: ‘Foto intima rubata’. Scandalo sui social

La modella argentina è finita al centro dell’attenzione dei media a causa di una foto che non sarebbe dovuta circolare sul web.

Belén Rodríguez è molto attiva sui social, dove posta quotidianamente scatti che la ritraggono a lavoro o mentre compie azioni di vita quotidiana.

Di recente, però, è finita in rete una foto che non doveva essere pubblicata.

La foto sta circolando in maniera incontrollata in rete e rischia di far passare dei seri guai alla modella argentina.

Belén Rodríguez al centro della bufera

La modella argentina, nelle ultime ore, è stata trascinata al centro dell’attenzione mediatica.

Varie testate e numerosi utenti hanno denunciato pubblicamente l’accaduto.

Belén Rodríguez, infatti, ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare, utilizzando impropriamente il suo profilo ufficiale su Instagram.

Belén è stata scoperta dai fan più attenti, che hanno immediatamente notato il dettaglio e hanno segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Lo scatto rubato finisce online

Qualche giorno fa, la modella ha postato una foto incredibile che sta facendo il giro del web.

Si tratta di uno scatto che mostra delle gambe mozzafiato e delle scarpe molto costose, che sono riuscite a conquistare ben 180 mila likes.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Peccato, però, che né le scarpe né tantomeno le gambe siano della showgirl. Una foto piuttosto intima, personale, che la showgirl avrebbe pubblicato senza permesso.

Appartengono, infatti, a Maya Zaboshta, un’influencer russa.

A rivendicare l’immagine è stata in primis la giovane, che ha dichiarato:

“Foto ai miei nuovi amici! Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno.”

L’influencer ha immediatamente puntato il dito contro la Rodriguez.

Cosa accadrà ora alla mamma di Santiago ed ex di Stefano De Martino? Non ci rimane che attendere per scoprire i nuovi sviluppi sul caso che ha suscitato tanto clamore.