‘Il motivo della crisi è un altro’ Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla fine della storia con Stefano De Martino

Belen Rodriguez, rivela le reali ragioni della crisi con Stefano De Martino: “Il motivo della crisi è un altro”.

Nelle ultime settimane, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro delle cronache rosa per una presunta crisi coniugale. Secondo i rumors, il distacco tra il ballerino napoletano e la showgirl argentina non sarebbe causato soltanto da questioni lavorative. Si è chiacchierato molto in merito alla vicende, per tale motivo la modella ha svelato i motivi che si celano dietro alla crisi con il marito.

Belen Rodriguez: la verità sulla crisi con Stefano

Il loro ritorno di fiamma ha emozionato milioni di fan. Fino a poco tempo fa, la coppia ha condiviso una serie di foto e clip in cui si mostra la ritrovata sintonia familiare. Ma qualcosa sembra aver spezzato questo equilibrio e molti hanno ipotizzato che l’abbandono del tetto coniugale da parte del ballerino napoletano non sia collegato esclusivamente a motivi di lavoro.

Dopo tanto chiacchierare sulla vicende, c’è anche chi ha affermato che Stefano De Martino avesse tradito la showgirl argentina o che il loro distacco dipendesse dalle visioni familiari contrastanti e litigi. A fare chiarezza sulla vicenda, ci pensa proprio Belen Rodriguez su Instagram.

Il commento che fa chiarezza

Negli ultimi giorni, si è detto di tutto sui motivi sulla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A fare chiarezza, è la showgirl argentina rispondendo ad un commento di una fan, la quale ha affermato:

“Penso che ciò che si dice non sia vero (il tradimento, ndr)…il motivo della crisi è sicuramente un altro..il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva”.

La conduttrice ha prontamente risposto:

“Ecco, brava”.

Il commento in questione è stato condiviso da Daianira Marzano:

