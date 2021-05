Belen Rodriguez mostra tutto in questo scatto da censura: “non ci credo”

Ecco la foto che rischia la censura. La modella argentina si è mostrata senza veli e ha fatto il pieno di like.

Belen Rodriguez esagera ancora una volta con uno scatto provocante che sta facendo girare la testa ai maschietti italiani.

La presentatrice tv ha mostrato il pancione e non solo…

Belen Rodriguez fa il pieno di like

Da quando è sbarcata su Instagram, Belen Rodriguez non fa altro che raccogliere migliaia di like per i suoi scatti che la mostrano sempre in prima persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Amatissima dal pubblico maschile, di recente lo è diventata anche del pubblico femminile.

A renderla ancora più amata la sua gravidanza: la modella è infatti incinta della piccola Luna Marie, frutto della relazione tra la Rodriguez e la hairstylist Antonio Spinalbese.

Belen ha postato moltissime foto che mostrano il suo pancione, ma l’ultima ha davvero spiazzato tutti in quanto molto più spinta delle precedenti, vediamola insieme.

La foto senza veli della modella argentina

Poche ore fa, Belen Rodriguez ha postato uno scatto che mostra in evidenza il suo pancione davvero enorme.

La modella argentina ne ho approfittato per mostrare anche il suo lato B tutto curve che sta facendo impazzire i maschietti.

La foto ha fatto il pieno di like ed è diventata immediatamente virale sul web.

Nello scatto, la donna è avvolta da un lenzuolo bianco che però copre soltanto il décolleté e la zona inferiore delle cosce.

Tutto il resto è scoperto. Guardate voi stessi.

Che ne pensate? Belen ha davvero esagerato come molti dicono?