La showgirl argentina ha reagito in maniera incredibile dopo che le è stato sfiorato il décolleté in diretta.

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione dei media dopo la pubblicazione di un video che ha lasciato allibiti i fan.

Il filmato è stato postato dalla stessa showgirl argentina su Instagram e non è passato inosservato sul web.

Belen si mostra in una versione inedita in compagnia di alcune persone che fanno parte del suo staff e che hanno alzato un po’ la mano…

Il lato A è esplosivo nell’ultimo video

Belen Rodriguez è nota per il suo talento come cantante, conduttrice, showgirl e per la sua immensa bellezza, da togliere il fiato.

La donna è desideratissima dai maschietti che la seguono ogni giorno su Instagram, dove vanta un seguito di milioni e milioni di followers attivi.

Recentemente, la donna ha postato un video sul social in questione, che mostra tutta la prorompenza delle sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Il suo décolleté, in particolare, è assurdamente esplosivo e non lascia spazio all’immaginazione.

Le toccano il seno, la reazione della Rodriguez

Nel video, diventato virale, Belen si mostra super truccata, con i capelli acconciati e con addosso un abito succinto da togliere il fiato.

Le forme della donna sono in evidenza, in particolare quelle del suo lato A, che non può passare inosservato agli occhi dei fan.

Mentre la donna si lascia contemplare dalla telecamera del suo cellulare, fa capolino un membro del suo staff, una donna, che senza farsi troppi problemi sfiora il seno di Belen.

“Allora, le salutiamo? la Gina e la Pina!”

Belen non si aspettava un’uscita di questo tipo da parte della collega, Antonia Achille. La showgirl è scoppiata immediatamente a ridere e a voluto dare manforte alla donna.

Belen non se l’è affatto presa per il gesto, anzi, è sembrata molto divertita.