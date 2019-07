Belen Rodriguez per un malore salta la registrazione: ‘È incinta’

Belen Rodriguez è in dolce attesa? La showgirl argentina costretta a saltare la prima puntata di Tu sì que vales a causa di un malore

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, costretta a saltare la prima puntata del talent show di Canale 5 per un malore: sarà incinta? il gossip impazza sul web.

Belen Rodriguez colpita da un malore: è incinta?

Negli ultimi mesi, la coppia più amata del mondo dello spettacolo è riuscita a trasformare il periodo di crisi in una rinascita del loro rapporto. Come mostrano gli scatti pubblicati sui rispettivi social, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo una storia d’amore passionale e ricca di emozioni. Un ritorno di fiamma che ha acceso ulteriormente un sentimento che non si è mai spento. Da un pò di tempo a questa parte, si fa sempre più insistente la voce che vedono la showgirl argentina incinta del suo secondo figlio. La coppia non ha mai nascosto il desiderio di regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, che ad aprile scorso ha spento sei candeline.

A sostegno di queste voci di gossip che impazzando ci sarebbero degli indizi, secondo il settimanale Oggi. Nel numero in uscita oggi, 25 luglio 2019, si legge un importante scoop su una delle coppie più amate e seguite sui social.

La showgirl argentina: malore prima della puntata

Il numero in questione riporta quanto è accaduto durante la registrazione della prima puntata di Tú sí que vales. Nel dettaglio si legge che Belen Rodriguez è stata colpita da un malore durante le riprese. Episodo che, secondo il settimanale Oggi, suggerisce una possibile gravidanza della showgirl argentina: