Belén Rodriguez ha pubblicato uno scatto davvero bollente, senza reggiseno: il post sta facendo il giro del web.

La showgirl argentina si è mostrata senza reggiseno sulla spiaggia, un’immagine davvero molto sensuale e provocante. In quest’ultime ore sta ricevendo anche moltissime critiche per un motivo ben preciso, scopriamolo!

Belén Rodriguez nella bufera

Purtroppo in queste ultime ore, la showgirl argentina è al centro della polemica per la sua ospitata a La canzone segreta.

A quanto pare per essere stata lì, avrebbe portato a casa 100 mila euro.

Una somma da capogiro, anzi da record dato l’ha guadagnata in meno di un’ora.

Si è intromessa anche la Lega che ha chiesto chiarezza il prima possibile.

I social si sono scatenati con critiche molto toste.

Il gruppo di parlamentari della Lega ha rivelato di aver presentato un’interrogazione:

“La soubrette avrebbe percepito circa centomila euro per partecipare alla puntata del 9 aprile 2021 de La Canzone segreta in onda su Rai1”.

Una somma fuori dal normale, qualsiasi altro personaggio televisivo non percepisce un compenso così alto per solamente un’ora di ospitata, soprattutto in un questo periodo.

I parlamentari della Lega hanno aggiunto che se fosse confermato:

“Sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica”.

Ma a parte questo terribile episodio, Belén si è voluta “scusare” con i suoi fan con uno scatto davvero bollente.

Belén, lo scatto illegale

Pochi minuti fa la showgirl argentina, ha condiviso con i suoi 10 milioni di follower un post davvero sensuale.

Nell’immagine Belén si è mostrata senza il pezzo sopra del bikini, sdraiata a pancia in sotto sulla spiaggia.

Tra le mani tiene una collana con un medaglione davvero grande e con l’altra si copre dal bollente sole.

La sua schiena è ricoperta dalla sabbia, come se si fosse rotolata sulla spiaggia.

La foto è in bianco e in nero, ma la sua femminilità riaccende i colori e anche il web.

Inutile dire che in un’ora ha ricevuto circa 78,7 mila mi piace, dei risultati davvero sbalorditivi.