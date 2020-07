Belen Rodriguez si riavvicina a Iannone: il gesto romantico per l’ex

Belen Rodriguez pace fatta con Andrea Iannone: la showgirl argentina si lascia scappare un cuore per il motociclista

E’ la donna più chiacchierata del momento. Belen Rodriguez è al centro delle voci di gossip per la rottura con Stefano De Martino.

Pare, inoltre, che la showgirl argentina abbia riallacciato i rapporti con suo ex, Andrea Iannone.

Belen Rodriguez: pace fatta con Andrea Iannone

Belen Rodríguez è una modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina naturalizzata italiana che ha riscosso un enorme successo nel nostro Paese. Sin da subito ha stupito il pubblico non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per il suo immenso talento.

Di recente, la showgirl argentina è al centro delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Stefano De Martino. Dopo i diversi rumors, la coppia ha confermato la crisi e pare che non c’è alcuna intenzione di ripristinare i rapporti. Inoltre, la conduttrice è attualmente impegnata con le riprese della nuova edizione di Tu si que vales che verrà trasmessa su Canale 5 il prossimo autunno. Dopo la rottura con Andrea Iannone, pare che siano svaniti i dissapori di un tempo, lo testimoniano anche i like lasciati su Instagram.

I like della showgirl argentina

Dopo due anni d’amore, Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono detti addio. Non sono ancora chiari i motivi per i quali hanno scelto di prendere strade diverse ma al tempo si vociferava della presenza di un altro uomo nella vita di lei.

Dall’autunno del 2018, sono trascorsi circa due anni ma pare che ormai non ci siano più dissapori tra loro due. Di recente, infatti, la showgirl argentina ha lasciato un like all’ultimo post del motociclista lasciando intendere che adesso tra i due i rapporti sono molto più distesi e sereni.