Belen Rodriguez “E’ incinta” niente più Tv: Maurizio Costanzo svela il motivo dell’assenza

La showgirl argentina, infatti, dopo la conduzione di Colorado su Italia 1, pare essere scomparsa dai radar di Mediaset. Molti sospettano, addirittura, che il noto colosso televisivo l’abbia messa in panchina per esaltare altri volti già noti della tv italiana. A sciogliere l’intricato nodo della questione ci pensa Maurizio Costanzo, marito di Maria de Filippi con alle spalle decenni di carriera.

Maurizio Costanzo ha risposto finalmente a chi non capisce la poca presenza della showgirl in Tv:

“Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”