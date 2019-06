Belen Rodriguez col pancino, Gente pubblica le foto della dolce attesa – Foto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme da qualche mese. Eppure, i due artisti, già fanno grandi progetti, a Settembre nozze e poi l’arrivo di un altro figlio

Sia a Belen Rodriguez che a Stefano De Martino piace l’idea di una famiglia molto grande. I due fantasticavano quando stavano insieme e continuano a fantasticare adesso. A quanto pare, la bella showgirl argentina, ha intenzione di diventare mamma per la seconda volta. Secondo il settimanale Gente, Belen è sulla buona strada.

Belen e il pancino sospetto su Gente

Nelle foto riportate dal settimanale Gente si vede un pancino, alla nostra bellissima Belen Rodriguez, piuttosto sospetto. La showgirl, sempre piattissima, infatti, ha qualche leggera curva in più. I rumors di una seconda gravidanza si fanno sempre più attendibili. La bellissima Rodriguez potrebbe dare presto o una sorellina o un fratellino al bel Santiago.

Il primogenito sembra intenzionato a prendersi cura di un altro pargoletto con il sangue di due talenti dello spettacolo nelle vene. I fan della coppia non vedono l’ora che i due ufficializzino la notizia.

Le foto postate da Belen disilludono i fan

In molti però hanno notato che le foto della showgirl sembrano sempre uguali: Belen Rodriguez appare sempre impeccabile nella sua bellezza. Quindi i pettegolezzi sono tutti infondati. Beh bisognerebbe ricordare di quando i due fingevano di essere solo amici. I primi mesi cercavano di nascondere il loro ritorno di fiamma, potrebbe star succedendo esattamente questo.

Noi ci auguriamo che i due possano esaudire il loro desiderio di maternità e paternità: è chiaro che hanno tanto bisogno di dare e ricevere amore e mettere al mondo un figlio è sicuramente il modo migliore per farlo.

Non possiamo che augurarci che le voci siano fondate. Ma forse a settembre le curve saranno troppo evidenti per negare l’evidenza. Tra l’altro, gli scatti che posta ora Belen, quelli che la ritraggono in intimo o in bikini potrebbero essere foto scattate tempo addietro.