Belen Rodriguez ‘ha svelato il sesso del bambino’ e si mette l’abito nuziale per Stefano De Martino – Foto

Belen Rodriguez non ha finora mai parlato apertamente della sua secondo gravidanza. Ormai però gli indizi sono numerosi. Ecco cosa ha svelato poche ore fa

La bellissima Belen Rodriguez continua a stuzzicare i fan. Prima disegnando un numero tre sul volto, che per molti poteva indicare i mesi di una seconda gravidanza che sia lei che Stefano De Martino vogliono tanto. Dopo Santiago, è ora di mettere al mondo un altro bimbo. Ma i due pare abbiano già qualcosa che bolle in pentola. Arriva un secondo indizio, questa volta sul sesso.

Belen Rodriguez, ecco il sesso del bimbo che aspetterebbe

La bellissima showgirl argentina ama giocare con i doppi sensi ed è per questo che, probabilmente, sapendo di scatenare più di un commento relativo a quel che diventa sempre più probabile essere la sua seconda gravidanza. Sia lei che Stefano De Martino hanno più volte sottolineato di voler diventare di nuovo genitori.

Il rapporto con Santiago è meraviglioso e anche l’amore sembra ormai essere ritornato quello dei vecchi tempi. Adesso non si aspetta altro che l’ufficializzazione. Anche se, solo poche ore fa, la showgirl ha postato una foto in cui rivela di aver avuto dei sogni di un colore specifico, facendo riferimento velatamente ad una gravidanza secondo alcuni fan.

Belen incinta di una femminuccia?

Sarebbe un sogno sia per Belen che per Stefano De Martino poter avere una sorellina per il piccolo Santiago. La figlia femmina completerebbe il quadro. Però, ovviamente, i fan fanno solo supposizioni. Nessuno dei due però, c’è da dire, ha smentito ciò che circolare sul loro conto.

Gatta ci cova? Forse i fan c’hanno visto lungo. Noi speriamo che i due possano realizzare tutti i loro sogni privati, visto che quelli professionali li stanno già realizzando ampliamene essendo entrambi due volti molto richiesti in Tv, come conduttori, giurati, comici ed opinionisti.

Tgcom ha anche pubblicato le foto di un recente servizio fotografico della showgirl in cui appare con in abito da sposa un po’ rock, diverso da quello che indossò quando sposò Stefano. Ovviamente si tratta di foto a scopo promozionale, fatte per lavoro ma che sicuramente han fatto fare “sogni rosa” anche ai fan della coppia.