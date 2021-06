Alcuni follower non trovano giusto l’atteggiamento di Belén Rodríguez. La showgirl sta concedendosi ancora un po’ di relax.

Non è una colpa sicuramente quella di potersi permettere lunghissime vacanze. Belén Rodríguez, tra l’altro, è ancora in dolce attesa per la seconda volta. C’è però, tra i fan, chi mal sopporta il fatto che la ex di De Martino continui a fare una vita in vacanza. Ecco cosa è successo poche ore fa.

La showgirl argentina non vedeva l’ora di diventare di nuovo mamma. Però a qualcuno non è andato giù il fatto che dopo la gravidanza Belén non ha praticamente più lavorato.

Belén Rodríguez nella bufera: ‘Le donne normali incinte costrette a lavorare’

Con la crisi post pandemica è chiaro che non tutti possono essere Belén Rodríguez. La showgirl, durante la sua seconda gravidanza, si è persa una pausa dal mondo delle televisione e dei giornali.

Evidentemente, ha voluto evitare ogni forma di stress. Sui social, infatti, non ha fatto altro che postare foto di lei in vacanza con Antonino Spinalbese, il suo attuale compagno è con la famiglia.

Niente di male ma qualcuno sul web c’ha visto marcio: gli haters non mancano mai!

Le critiche sui social

Un commento risalta più di altri sotto l’ultima foto in cui la showgirl si mostra col il suo bellissimo corpo in dolce attesa tutto abbronzato e con una bellissima canzone a corredo della foto nella sua lingua.

Un post dai toni poetici che ha ricevuto tantissimi like ma qualcuno non ha potuto non notare il fatto che a differenza delle donne incinte normali lei stia tutto il giorno ad oziare.

‘Non è che sei l’unica donna incinta, pensa che al nono mese c’è chi lavora ancora, hai leggermente rotto con quella faccia da Maria pentita.

Per fortuna molte donne hanno risposto al commento polemico difendendo la Rodriguez da queste critiche puntellate da invidia.