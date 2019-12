Belen Rodriguez ‘Incinta di una femminuccia’: la frase sussurrata a Tu sì que vales fa sognare i fan

Belen Rodriguez ‘incinta di una bambina’, le parole a Tu si que Vales fanno sognare i fan:«Farò anch’io una bambina come te»

Una delle showgirl straniere più amate nel nostro Paese è, senza dubbio, Belen Rodriguez. La modella argentina è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua bellezza ma anche per il suo talento. E’ oggi uno dei volti più amati del piccolo schermo. Ieri sera, al termine dell’esibizione di una bambina a Tu si que Vales, ha svelato qualcosa di molto privato: le parole della conduttrice fanno sognare i fan.

Belen Rodriguez, incinta di una bimba?

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Tu si que Vales, nota trasmissione di Mediaset in cui chiunque abbia un talento può esibirsi ed aspirare alla sfida finale. Tra i tanti concorrenti della serata anche un gruppo di giovanissimi ginnasti che con la loro esibizione ha emozionato davvero tutti, compreso Belen Rodriguez. Ma cosa è successo?

Nel dettaglio, in studio hanno fatto il loro ingresso un gruppo di ginnasti molto giovani ovvero un gruppo di atleti della società sportiva di ginnastica Brugnasco. Una esibizione straordinaria, durante la quale, si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo.

Le parole della showgirl argentina

Una nuova ed entusiasmante puntata di “Tu si que Vales” è stata trasmessa ieri, 30 novembre, su Canale 5 che ha fatto molto parlare per un’affermazione della moglie di Stefano De Martino. Il motivo è semplice: al termine dell’esibizione del gruppo di ginnasti che ha realizzato uno ballo acrobatico entusiasmante, Maria De Filippi ha voluto fare i complimenti alla più piccola del gruppo, Arianna di 9 anni.