Belen Rodriguez si toglie il reggiseno, prova a coprirsi con le mani: la foto bollente fa il giro del web

Belen Rodriguez in topless su Instagram, la bellissima showgirl argentina, mostra le sue grazie ai milioni di utenti sui social

La bellissima modella argentina Belen Rodriguez torna di nuovo sotto la luce dei riflettori. Dopo una presunta gravidanza che l’ha vista protagonista in questi giorni, la bella modella ha deciso di tornare sulla bocca del gossip con uno scatto a dir poco sensuale.

Belen Rodriguez lo scatto bollente

Belen Rodriguez, la splendida modella argentina è tornata sui social più sexy che mai. La giovane e bella conduttrice è sempre molto attiva sui social, tant’è che spesso e volentieri pubblica stories e post quasi ogni giorno. Pare infatti che la conduttrice di Colorado abbia deciso di far impazzire il web con uno scatto molto sexy mostrandosi quasi nuda sui social.

Belen infatti, è una della conduttrici più apprezzate e stimate degli ultimi anni non solo per la sua bravura, ma sopratutto per le sue doti estetiche che spesso mette in mostra sui social.

Belen nuda sui social

La bella moglie di Stefano De Martino, pare che anche questa volta abbia stupito i suoi followers con uno scatto incantevole. La modella argentina infatti, ha pubblicato uno scatto molto sensuale, eseguito da uno dei fotografi più apprezzati degli ultimi tempi Vincent Peters . Un ritratto in bianco e nero dove vede l’argentina protagonista di un primo piano avvolta dalle sfumature della scala dei grigi.

Seno scoperto e camicia sbottonata, Belen rende lo scatto più romantico coprendosi i seni con le mani. Una splendida fotografia che è stato apprezzata dai suoi milioni di followers ed in pochissimo tempo ha raggiunto milioni di like in pochissimo tempo.

Non sono venuti a mancare come sempre però, i commenti negativi da parte di alcuni utenti del web, che a quanto pare non hanno apprezzato in particolare lo scatto troppo spinto della bella conduttrice argentina.