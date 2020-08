Belen Rodriguez senza biancheria si sdraia, il dettaglio intimo non passa inosservato

Il suo lato B è protagonista della foto: la showgirl argentina si mostra in intimo e manda in tilt la rete

La sua bellezza è esplosiva così come le sue curve. Belen Rodriguez torna ad infiammare la rete con un scatto in intimo: il suo lato B è protagonista.

Belen Rodriguez di nuovo innamorata?

Sembra non aver fine la telenovella argentina che riguarda la bellissima Belen Rodriguez. Dopo l’addio a Stefano De Martino (per un presunto tradimento con Alessia Marcuzzi), la showgirl è stata dapprima paparazzata con un noto imprenditore napoletano e poi con Antonino Spinalbesi. Di recente, infatti, il settimanale Vero ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme all’uomo mentre si scambiano un tenero bacio.

Molti si chiedono se l’ex moglie del ballerino napoletano abbia finalmente trovato la persona giusta o quanto meno in grado di regalarle un po’ di serenità.

View this post on Instagram Serena A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Aug 17, 2020 at 5:50am PDT

Tuttavia, non mancano le polemiche da parte di alcuni utenti i quali ritengono che il suo comportamento non sia ‘da buona madre‘. Non poche ore fa, la modella ha condiviso uno scatto in intimo ma il commento di un utente non è passato inosservato e il botta e risposta è accesso:

Ad ogni modo, si mostra più bella che mai.

Il suo lato B è protagonista

In queste ultime ore, Belen Rodriguez ha mandato in visibilio il suo pubblico virtuale. Per quale motivo?

La showgirl argentina ha condiviso un nuovo scatto che la ritrae di spalle. Indossa solo un slip bianco che evidenzia il suo lato B da urlo. Lo scatto in questione ha collezionato un boom di like e commenti. E’ assolutamente normale in quanto il post è da arresto cardiaco.

Il dettaglio intimo che non è passato inosservato riguarda lo slip sembra assorbito dall’abbondante lato B. Uno scatto molto particolare, complimenti al fotografo!