Belen Rodriguez, il padre rovina la serata in famiglia: il gesto che ha fatto arrabbiare tutti

Belen Rodriguez, il papà della showgirl e il gesto criticato dal popolo del web: “Il padre quel gesto se lo poteva risparmiare però”

Il papà di Belen Rodriguez torna a far parlare di sé per un gesto durante la cena di famiglia.

Belen Rodriguez, il gesto del papà non piace

E’ una delle showgirl più seguite e amate della televisione italiana: di origini argentine, in questi anni ha fatto molto parlare di sé soprattutto per le sue relazioni e per il suo riavvicinamento al marito, Stefano De Martino. La loro storia d’amore procede a gonfie e sui social i due si scambiano continuamente dolci dediche. Segno, questo, che i due hanno superato nel migliore dei modi la crisi degli scorsi anni. E’ seguitissima dal pubblico, non solo per essere una delle donne più belle del piccolo schermo ma anche perché è una brava ballerina, cantante e conduttrice. Come lei, anche gli altri componenti della famiglia Rodriguez sono molti seguiti sui vari social network.

Come mostrano gli scatti pubblicati da Belen e Stefano, i due hanno deciso di trascorrere le loro vacanze estive ad Ibiza. Sull’isola iberica sono giunti gli altri componenti della famiglia che hanno deciso di organizzare una bellissima cena prima di ripartire e tornare di nuovo a lavorare. Con la coppia, Cecilia, Jeremias, Ignazio Moser, Soleil Sorge e ovviamente i genitori della conduttrice argentina, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani. Quest’ultima ha condiviso su IG una foto che immortala la cena in famiglia ma ai fan non è sfuggito il gesto del padre della showgirl argentina.

Il web critica il papà della conduttrice

Lo scatto pubblicato da Veronica Cozzani ha fatto storcere il naso ad alcuni fan. Per quale motivo? Gustavo Rodriguez ha, probabilmente per scherzo, ha alzato il dito medio. Il web non ha apprezzato il ‘gestaccio’ e hanno così commentato: