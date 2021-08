Belén Rodríguez, la nuova frecciatina all’ex Stefano De Martino

Ecco il contenuto del riferimento fatto dalla modella argentina all’ex marito e padre di Santiago, Stefano De Martino.

Belén Rodríguez non si trattiene e spara a zero sull’uomo con cui, per anni, ha vissuto una storia tormentata.

Iniziata con le telecamere puntate ad Amici di Maria De Filippi, è sfociata nel matrimonio e nella nascita di un figlio.

Ora, però, tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino, dopo vari tiri e molla, pare sia finita davvero.

Belén Rodríguez ritrova il sorriso con Antonino Spinalbese

Da poco, Belén Rodríguez è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì.

La modella argentina mostra spesso la piccola sui social, in particolare su Instagram, dov’è seguitissima.

Nonostante si stia godendo questo periodo d’oro, Belén Rodríguez continua a fare riferimenti all’ormai ex marito Stefano De Martino.

Belén Rodríguez è davvero felice al fianco di Antonino Spinalbese, ma sembra essere sempre, in qualche modo, rivolta al passato.

La frecciatina di Belén Rodríguez a Stefano De Martino

Poche ore fa, Belén Rodríguez ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno davvero lasciato tutti sbigottiti.

La modella argentina, infatti, ha parlato del suo amore con Antonino Spinalbese, ma non ha potuto fare a meno di fare qualche riferimento anche all’ex Stefano De Martino.

Ecco cos’ha scritto:

“Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo.”

e poi ancora:

“Quando cresciamo, cambiamo e cambiano ance le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene.”

Più chiaro di così… Belén Rodríguez sembra davvero aver ritrovato la felicità al fianco del giovane che l’ha resa madre!