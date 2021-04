Belén Rodriguez, pochi minuti fa si è mostrata in uno scatto sensazionale! E’ alle Maldive insieme al suo fidanzato: nonostante la showgirl sia alla seconda gravidanza, il suo corpo è favoloso.

Il lato B della bella argentina è il protagonista della foto che ha pubblicato pochi minuti fa. Inutile dire che il post ha avuto un boom di like e commenti.

Belén Rodriguez

La showgirl è nata a Buenos Aires il 20 settembre del 1984 da Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, figlia di immigrati provenienti da La Spezia.

Belén è sempre stata una ragazza molto ambiziosa e siccome il suo paese non poteva darle il giusto successo, si è trasferita in Italia nel 2004, per fare la modella di diversi marchi.

E’ entrata a far parte del piccolo schermo solamente nel 2006, partecipando al programma televisivo di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica.

Da lì si è fatta notare e molti produttori televisivi l’hanno chiamata per partecipare a trasmissioni più note.

Nel 2010 è riuscita ad emergere al cinema con il film Natale in Sudafrica di Neri Parenti.

Oltre ad essere una grande modella e un personaggio televisivo a 360 gradi, è una grande imprenditrice.

Belén ha prodotto ben due linee di profumi, nel 2013 è diventata una stilista con un noto brand.

Successivamente insieme a sua sorella Cecilia ha creato un noto marchio di costumi da mare, chiamato Me Fui.

Un brand che ancora oggi è ancora in crescita e sta avendo moltissimo successo, infatti nell’ultima foto che postato indossa proprio il costume della collezione con sua sorella.

Il lato b di Belén Rodriguez

La showgirl argentina, già da pochi giorni si trova alle Maldive con il suo compagno Antonino Spinalbese.

I due sono più innamorati che mai e ogni giorno fanno delle stories Instagram per mostrare ai loro fan la meravigliosa e romantica vacanza che stanno trascorrendo.

Pochi minuti fa, Belén ha pubblicato uno scatto davvero stupendo.

Lei di spalle, sulla riva del mare mentre sfoggia il bellissimo costume verde, del suo marchio.

Inoltre indossa un cappello bianco per proteggersi dal forte sole.

Ma i fan non hanno di certo notato il costume, ma il suo corpo perfetto e il suo lato b che fa da protagonista all’intera immagine.

Moltissimi commenti per complimentarsi per il fisico stupendo che ha, nonostante sia alla sua seconda gravidanza.