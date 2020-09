Si rincorrono ormai da mesi i rumors su un presunto malessere psicofisico della showgirl Belen Rodriguez. Sui principali settimanali di cronaca rosa si sono diffuse notizie allarmistiche sulle serenità della trentaseienne argentina.

Nuovi rumors hanno preso alito dall’aspetto che Belen Rodriguez ha mostrato durante una recente uscita pubblica. Ad immortalarla per le vie di Milano in compagnia della sorella Cecilia, ci hanno pensato i fotografi del settimanale Oggi.

La popolare showgirl è apparsa visibilmente dimagrita, con lo sguardo spento, pochi sorrisi tirati. Il servizio fotografico del settimanale Oggi ha esordito così:

“Belen Rodriguez è davvero magrissima. Ancora più del solito, forse. E appare scura in volto nelle immagini esclusive di Oggi. Accanto a lei, ecco la sorella Cecilia, bianca candida: solo lei non la delude. Anche perché entrambe hanno alle spalle delle settimane decisamente turbolenti. Soprattutto per affari di cuore”