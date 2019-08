Belen Rodriguez, Santiago si ferisce alla gamba: necessaria la medicazione, la showgirl preoccupata

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il piccolo Santiago si fa male alla gamba: «La sicurezza non è mai troppa»

Il figlio di Belen e Stefano si è fatto male alla gamba, ecco cosa è successo.

Belen, il piccolo Santiago si fa male

Uno dei personaggi maggiormente in voga sul web è , senza dubbo, Belen Rodriguez. Il suo account Instagram conta più di 9 milioni di follower e le sue foto fanno sempre un boom di like e commenti. Da un pò di mesi, la showgirl argentina e il ballerino napoletano sono al centro delle voce di cronaca rosa per la loro storia d’amore. I due sono tornati insieme e sono tornati ad essere la coppia di sempre dopo aver divorziato qualche anno fa. Stefano e Belen, sembrano più affiatati ed uniti che mai! Come mostrano gli scatti pubblicati sui social, da qualche settimana hanno deciso di staccare la spina e di godersi la loro vacanza nell’isola più gettonata dai vip: Ibiza.

Di recente, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram una stories in cui informa il popolo del web che il piccolo Santiago si è fatto male, ecco cosa gli è successo.

Santiago si fa la bua

Il primogenito della coppia Santiago si è fatto male alla gamba durante la sua vacanza nell’Isola Iberica. Non molte ore fa, Belen Rodriguez ha condiviso una IG stories in cui inquadra la piccola ‘ferita’ del suo bambino mentre è in macchina con suo marito il quale ironicamente afferma:

«La sicurezza non è mai troppa»

Mentre la showgirl si rivolge al figlio:

«Anche perché se no uno si fa le bue come Santi».«Come va la bua?».

Pare che al piccolo Santiago faccia male la piccola ferita sulla sua gamba tanto da esclamare: “Ahia”.

Per fortuna non si è fatto nulla di grave.