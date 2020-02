‘La mia bambina’ Belen Rodriguez dà il felice annuncio ai fan sui social: la foto che entusiasma

Belen Rodriguez ha acceso l’entusiasmo dei suoi fan con l’ultima Stories su Instagram. La Showgirl argentina fa a tutti un lieto annuncio

Belen Rodriguez, è tra le showgirl più apprezzate e seguite dal pubblico italiano.

Nelle ultime settimane è stata al centro dell’attenzione dei media insieme a suo marito Stefano De Martino a seguito delle accuse a loro carico di rapina aggravata e lesione ai danni di alcuni paparazzi che nel 2012 a Ponza li avevano fotografati di nascosto.

Poche ore fa ha entusiasmato i fan sui social, con un annuncio davvero speciale. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez l’annuncio sui social

La showgirl argentina, è ormai una vera e propria Star sui social vantando quasi 9 milioni e mezzo di follower con i quali ama condividere la sua quotidianità le sue gioie e i suoi traguardi.

Proprio poche ore fa, la moglie di Stefano De Martino ha fatto un annuncio che ha entusiasmato non poco gli utenti.

Belen Rodriguez, ha così presentato al mondo ‘la sua bambina’. L’annuncio su Instagram ha letteralmente mandato in delirio i fan.

Belen Rodriguez ‘allarga’ la famiglia

Una nuova arrivata ha fatto così breccia nel cuore della showgirl argentina e dei suoi fan.

Belen Rodriguez è incinta? No, non è in dolce attesa, nessuna sorellina in arrivo per Santiago. Anche se dopo gli insistenti rumors e smentite da parte della coppia, non fanno che aspettare la ‘lieta notizia’.

Chi è la ‘nuova bambina’ della conduttrice di Tu si Que Vales? Si tratta della sua nuova di zecca Audi Q7, bianca. Bellissima, un vero gioiellino su ruote. Ecco la foto pubblicata poche ore fa: