Belen Rodriguez, allarga troppo le gambe, si vede oltre la farfallina: fan alle stelle

Belen Rodriguez ritorna sui social con uno scatto dalle sfumature molto decise. Il costume troppo sgambato mostra troppo: ‘È ritornata la farfallina’.

Belen Rodriguez è una delle showgirl più apprezzate in Tv e sui social, dove è ormai con i suoi 9 milioni di utenti è una vera e propria Star.

La moglie di Stefano De Martino, ama spesso condividere con chi la segue la sua vita privata e professionale. In primo piano spesso, le sue forme sinuose e perfette, che puntualmente fanno impazzire i fan sui social.

Molto invidiata dalle donne, spesso queste si chiedono quale sia il suo segreto di bellezza. Come rivelano spesso le sue Stories, ‘chi bella vuole apparire un pò deve soffrire’, la bellissima argentina si sottopone ad ore di allenamento per tenersi in piena forma.

Poche ore fa, con il suo corpo perfetto ha acceso le fantasie del pubblico maschile. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez, il costume troppo sgambato mostra troppo

La conduttrice argentina sa bene come catturare l’attenzione dei suoi fan. Nel presentare la sua nuova collezione di bikini, ha fatto impazzire tutti indossando un costumino davvero particolare.

Lo slip molto sgambato mostra troppo, e mette in evidenza tutta la fascia inguinale oltre che il suo iconico tatuaggio a forma di farfallina.

Il seno invece straborda dal triangolino striminzito. Infine il bikini mette in evidenza la perfezione delle sue curve oltre a far risaltare la sua pelle ambrata con la sua tonalità pastello.

Belen Rodriguez manda i social in visibilio

Lo scatto social ha conquistato in poco tempo oltre 280mila like e migliaia e migliaia di commenti da parte del pubblico, soprattutto uomini i quali restando in tema ‘Coronavirus’, hanno scritto che volentieri resterebbero in quarantena in sua compagnia.

Numerosi gli apprezzamenti:

‘che dea sei, mi fai impazzire’

e ancora:

‘sei una statua perfetta’

Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan: