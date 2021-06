Belén Rodriguez è sparita dai social, scopriamo cosa è successo: lo ha raccontato lei stessa nelle sue stories Instagram.

Con la seconda gravidanza la showgirl argentina è meno presente sui social, manca poco all’arrivo di Luna Marie.

Belén e la velenosa frecciatina a Stefano De Martino

La showgirl argentina partorirà a breve, intanto si sta godendo questi ultimi giorni con il suo pancione.

Lei è sempre circondata da grande affetto, infatti passa molto tempo con la sua famiglia.

Il primogenito di Belén, Santiago, non vede l’ora che nasca la sua amata sorellina.

Finalmente la Rodriguez ha ritrovato la serenità con il suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, un ragazzo con un cuore grande e gentile. .

I due sono davvero molto innamorati e affiatati, come hanno raccontato diverse volte.

Il noto parrucchiere è completamente diverso da Stefano De Martino, ex marito della Rodriguez.

Infatti durante un’intervista ha raccontato:

“Per la prima volta sto con un uomo gentile”.

Nonostante abbiano 11 anni di differenza d’età, Belén e Antonino sono complici, amanti e amici allo stesso tempo, una coppia davvero super unita.

Intanto i fan aspettano con ansia il divorzio tra il ballerino e la showgirl argentina, in modo che Belén si possa sposare con il suo attuale compagno.

Belén è sparita dai social, ecco perché

Manca poco alla nascita di Luna Marie, la bambina nascerà fra qualche giorno, precisamente a fine giugno.

Recentemente, in moltissimi hanno notato l’assenza sui social della Rodriguez, proprio per questo la showgirl ha voluto far chiarezza, rivelando:

“Questa gravidanza mi ha preso così, non lo so non è che sia diventata antipatica ma sono un po’ gelosa della mia gravidanza, ecco”.

Ha aggiunto che questa sua scelta la fa stare bene e crede che sia la cosa più giusta da fare.

Anche se avverte un po’ di stanchezza, dato che si avvicina la fine di questo lungo percorso, Belén è in gran forma ed è fiera di aver custodito la sua gravidanza in questo modo.

La showgirl, ha concluso dicendo:

“Questo è uno dei momenti più belli della vita di una donna: dare alla luce un figlio”.

Belén ha rassicurato i fan e ha fatto sapere che non vede l’ora di mostrare Luna Marie al suo amato pubblico che la segue e sostiene ogni giorno.

Leggi anche –> Francesco Chiofalo, contro la famiglia di Antonella Fiordelisi: “Sono stato bullizzato”