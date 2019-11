Belen Rodriguez priva di sensi si accascia addosso il concorrente: l’imprevisto a Tu sì que vales

Belen Rodriguez priva di sensi si accascia addosso il concorrente: ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Tu sì que vales

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Tu sì que vales, programma campione d’ascolti condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni. Un talent show in cui chiunque abbia talento può esibirsi ed aspirare alla sfida finale, sottoponendosi al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare. La showgirl argentina è protagonista di un sketch che ha sorpreso i telespettatori. Per quale motivo? La conduttrice ha deciso di sottoporsi ad esperimento di ipnosi: ecco cosa è successo in studio.

Belen Rodriguez sotto ipnosi

Una puntata ricca di colpi di scena quella trasmessa ieri sera su Canale 5. Tra gli ospiti in studio anche Raimondo Laino che ha ipnotizzato venti persone e fatto bere un bicchiere con acqua salata a un ragazzo del pubblico facendogli credere che fosse dolce. Ad un tratto, Belen Rodriguez si è proposta per l’esperimento di ipnosi.

La moglie di Stefano De Martino si è seduta accanto all’ipnotista che l’ha tranquillizzata precisando che l’esperimento poteva riuscire solo se si fosse lasciata completamente andare.

L’esperimento dell’ ipnotista

L’esperimento che ha visto protagonista la showgirl argentina è riuscito ma non del tutto. Per quale motivo? Belen Rodriguez è riuscita quasi tutto quello che le è stato richiesto da Raimondo Laino anche se non è stata totalmente ipnotizzata.

L’esibizione sembra aver convinto anche i giudici più scettici, come Rudy Zerbi ma non la giuria popolare. Maria De Filippi ha cercato di dare una spiegazione sul perché il pubblico non abbia apprezzato la sua performance sostenendo che, probabilmente in molti, temono che qualcuno possa arrivare a prendere il controllo di qualcun altro.