Pugni in testa e nello stomaco, Belen picchia Stefano De Martino: il video sui social diventa virale

Pugni in testa e nello stomaco, Belen picchia Stefano De Martino: il...

Belen Rodriguez ha pubblicato poche ore fa un video sui social. La Showgirl Argentina esaurita dalla quarantena prende a pugni il suo Stefano. Il Match a casa De Martino diventa virale

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano, i quali hanno sempre fatto il tifo per loro affinchè potessero darsi una seconda possibilità.

Come tutti in quarantena, la coppia è molto attiva sui social, e intrattiene gli utenti che li seguono con i loro video-documentari in cui si mostrano tra le loro attività quotidiane, tra cucina, sport e momenti spensierati.

Un periodo quello che stiamo attraversando, difficile comunque per tutti, e la tensione inizia a salire anche per la bella argentina, che si dice ‘esaurita’.

Il video mentre ‘prende a pugni’ il suo Stefano diventa virale. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez ‘prende a pugni’ Stefano

La bella argentina poche ore fa ha mandato in tilt i social con il suo video mentre prende ‘a pugni’ il suo dolce maritino.

L’adrenalina e la tensione si fa alta, e la coppia ha deciso di scaricarle lasciandosi andare a qualche colpo di box.

Belen Rodriguez colpisce forte, il ballerino tra un destro e un sinistro, mentre lui schiva e nel frattempo da istruzioni sul come e quando colpire.

Il Match tra ‘moglie e marito’ diventa virale

‘Tra moglie e marito non mettere il dito’ scrive totalmente ‘esaurita’ Belen Rodriguez sui social mentre si allena con Stefano De Martino.

Il video diventato subito virale ha conquistato oltre 165mila like in pochissimo tempo, tra numerosissimi commenti dei fan che non solo appaiono sorpresi sulla potenza dei ganci della showgirl, quanto sono letteralmente incantati dal vederli insieme più affiatati e innamorati di prima.

Ecco il video del Match De Martino- Rodriguez diventato virale sul web: