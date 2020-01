Lo fanno sul divano, la posizione è peccaminosa: Belen e Stefano molto passionali, le foto diventano virali

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lo fanno sul divano. Gli scatti passionali e privati pubblicati sui social diventano subito virali

Quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino rappresenta una delle coppie più seguite e ammirate dal pubblico italiano, per la loro simpatia e semplicità.

Aggettivi che riflettono anche le loro stories e post che amano condividere con i propri fan sui social, dove si mostrano sempre più affiatati.

Proprio poche ore fa la bella coppia italo-argentina ha pubblicato su Instagram alcune foto che stanno stuzzicando i loro fan. I due si immortalano infatti in un momento privato sul divano di casa. Scorpiamo di più.

Belen e Stefano ‘lo fanno’ sul divano, gli scatti fanno il giro del web

Dopo essersi goduti una rilassante vacanza in montagna in Svizzera per trascorrere in tranquillità gli ultimi giorni del 2019 e i primi istanti del 2020, la famiglia De Martino fa ritorno a casa.

La coppia, poche ore fa si è immortalata in alcuni scatti che hanno stuzzicato le fantasie dei fan. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si mostrano in una serie di foto su Instagram mentre si concedono dolci e ‘peccaminose’ effusioni sul proprio divano.

Lei stesa sulle sue gambe di lui, mentre si scambiano sguardi d’intesa, si baciano e si lasciando andare a coccole passionali.

Le effusioni sui social mandano in tilt gli utenti

I fan sono ben contenti di vederli così affiatati in ‘sintonia’ e si augurano così di vederli sempre insieme e felici come in queste ultime foto pubblicate sui social.

Gli scatti che hanno stuzzicato e emozionato i fan, hanno subito ottenuto migliaia di like e commenti che ne hanno esaltato la bellezza e la passionalità.

E non sono mancati inoltre i ‘Baci Stellari’ di una loro grande fan, Valeria Marini:

‘Siete la coppia davvero più bella e in sintonia. Poi davvero hai un altra luce negli occhi da quando vi siete rimessi insieme’

Ecco le foto che hanno fatto impazzire i fan sui social: