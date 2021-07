La showgirl argentina ha dato il benvenuto alla sua secondogenita, nata dall’amore con Antonino Spinalbese.

Dopo la nascita di Luna Marì, Belén si è mostrata in uno scatto senza filtri e la sua bellezza colpisce di nuovo tutti.

Capelli perfetti, pelle senza impurità, viso angelico e occhi pieni di emozioni: lo scatto è un mix di purezza e felicità.

Belén Rodriguez : una mamma bis.

Nella notte degli Europei di calcio, oltre la vittoria dell’Italia, è arrivata un’altra notizia a dir poco favolosa.

La showgirl argentina ha dato il benvenuto alla prima figlia insieme a Antonino Spinalbese.

Si vocifera che il parto è stato in una clinica di Padova e non a Milano, la città in cui Belén vive.

Prima di dirigersi verso la clinica, la modella ha voluto dedicare un pensiero al figlio maggiore, Santiago, 7 anni, nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Belén ha postato due scatti insieme al bambino, nella prima foto i due si abbracciano fortemente e nella seconda si scambiano un bel bacio.

Nella didascalia del post lei scrive:

“Fino all’infinito e oltre, dove nessuno può arrivare.”

Belén Rodriguez, è sempre impeccabile – Foto

Il lieto evento è stat0 annunciato via Instagram, con una foto di un piedino stretto in un calzino rosa e poi un altro scatto al fianco del neo papà.

In quest’ultima immagine vediamo lei senza filtri, distesa sul letto, con un viso davvero raggiante.

Si capisce la sua serenità in quel momento, Antonino è proprio accanto a lei e le dà un bacio sulla guancia.

Un’emozione grandissima che i due stanno vivendo.

Belén ha scritto sulle stories Instagram:

“C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”.

La piccola è nata proprio nella notte dei campioni, come hanno puntualizzato alcuni fan.

Ma per la Rodriguez e Antonino la vera vittoria è Luna Marì.

