Un tatuaggio coordinato come promessa d’amore? Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno deciso di sigillare sulla pelle la loro relazione.

Una relazione misteriosa, costantemente al centro del gossip. Il feeling tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si potrebbe riassumere così. I due presunti partner si sono regalati il primo tatuaggio di coppia, che ha già fatto impazzire i loro fan.

La showgirl e l’hair stylist non sarebbero legati solamente da un forte feeling, ma anche dagli stessi gusti. I due hanno realizzato un tatuaggio coordinato. E per la Rodriguez il tattoo di coppia sembra essere un vero e proprio abituée: ne realizzò uno anche con i suoi ex Stefano De Martino e Andrea Iannone.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, flirt o storia ufficiale? I due hanno realizzato un tatuaggio identico

A confermare che la showgirl stia facendo sul serio con il misterioso hair stylist, ci pensa il loro nuovo tatuaggio. Come testimoniano gli scatti fotografici postati su Instagram, Belen Rodriguez si è fatta incidere la scritta “Chupito” sul dito anulare della mano sinistra. Antonino Spinalbese, invece, sull’avambraccio.

Chupito è una parola spagnola e significa letteralmente “bicchierino di superalcolico (generalmente di Rum) da bere tutto d’un fiato, facendolo seguire talvolta da un altro di succo di frutta”.

Legati dall’amicizia e da un nuovo indelebile tatuaggio, la trentaseienne argentina e il venticinquenne calabrese sembra intendano ufficializzare la loro liaison e condividere con i loro followers il loro gesto.

Che Belen Rodriguez ami gli uomini super tatuati, questo era un dato di fatto conclarato. E’ di dominio pubblico che il suo ex fidanzato Fabrizio Corona, molti anni fa, ha realizzato un tatuaggio in onore della showgirl. Poi ci ha pensato anche il suo ex marito Stefano De Martino e, infine, persino il pilota di motoGP Andrea Iannone.