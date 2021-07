Belén Rodriguez, sguardo ammiccante e décolleté in primo piano: “Che splendore” –...

Manca poco all’arrivo della piccola Luna Marie: intanto Belén si mostra più sensuale che mai nel suo ultimo post. – Foto

Anche questa volta la famosa showgirl argentina si è mostrata in perfetta forma, i fan sono rimasti a bocca aperta, vediamo lo scatto.

Belén Rodriguez, la gravidanza l’ha resa luminosa

Non si parla d’altro, tutta Italia è in ansia per l’arrivo della piccola, Luna Marie, la figlia di Belén e Antonino Spinalbese.

La showgirl argentina sta provando delle emozioni uniche in questo momento così delicato per lei.

Ormai è al nono mese di gravidanza e questo meraviglioso percorso a breve terminerà.

Tutti sono al settimo cielo, i suoi fan aggiornano ogni ora il suo profilo Instagram, per sapere in tempo reale la nascita di Luna.

Ma poco fa, Belén ha postato una foto dove sfoggia la sua disarmante bellezza.

Lei si è presa molto cura di sé e del suo corpo, per questo è sempre in perfetta forma, anche al nono mese di gravidanza.

Le sue bellissime forme arrotondate, la rendono ancora più splendente e raggiante.

E’ una madre bellissima e davvero dolce, Santiago e Luna Marie non avrebbero potuto desiderare di meglio.

Belén Rodriguez, lo scatto è uno tsunami di sensualità – Foto

Nella serata di ieri, Belen Rodriguez ha lasciato i suoi fan completamente a bocca aperta con un primo piano a dir poco bollente.

Come abbiamo accennato prima, Luna Marie potrebbe nascere da un momento all’altro e lei non vorrà di certo partorire senza un’acconciatura o un make up impeccabile.

Infatti nell’ultimo post si è mostrata ancora più bella del solito.

Il suo sguardo magnetico e ammiccante ha mandato in tilt l’intero web, per non parlare poi del suo décolleté da urlo, che si vede molto bene grazie alla scollatura e l’inquadratura dell’immagine.

Uno tsunami di sensualità che in poco tempo ha attirato l’attenzione di migliaia di ammiratori.

Infatti il post ha raggiunto più di 160 mila mi piace e oltre 700 commenti, tra cui quello di Belén dove risponde ad una fan rivelando che è super emozionata per l’arrivo di Luna Marie.

La sua straordinaria bellezza e dolcezza ha colpito ancora, gli occhi sono tutti su di lei e sulla sua famiglia composta da: Antonino, Santiago e la piccola Luna.

Leggi anche –> Belén Rodriguez torna sui social e riprende il bellissimo momento con lei – Foto