Belen Rodriguez da censura, lo mette tra i seni e fa impazzire i fan -VIDEO

Belen Rodriguez incanta ancora i suoi fan con un video bollente in cui mostra sensuale le sue forme esplosive diventato virale in poche ore

Belen Rodriguez ha una bellezza esplosiva che manda sempre in delirio i suoi fan ogni volta che pubblica un nuovo scatto sui social. Questa volta a far impazzire il web è stato un video particolarmente sensuale della bella argentina. Vediamo i dettagli.

Belen, solo amore e passionalità nella sua vita

Belen Rodríguez è di certo una delle più belle scoperte degli ultimi anni della nostra tv.

Dotata di una bellezza statuaria, la 35 enne argentina ha anche una grande personalità, che la rende molto simpatica al pubblico delle trasmissioni che conduce.

Il carisma della bella Rodríguez si è mostrato spesso nelle polemiche accese con i paparazzi che la seguono pressoché ovunque ma Belen è anche una donna molto dolce ed affettuosa.

In primo luogo con suo figlio, Santiago di 6 anni avuto dall’ex ballerino Amici, Stefano De Martino.

Il conduttore di “Tutto è possibile” e la bella argentina hanno avuto un ritorno di fiamma proprio questa estate dopo ben 4 anni di separazione, e starebbero anche pensando di allargare la famiglia!

Per un nuovo pronunciamento di matrimonio invece sembra non sia ancora tempo, ma i due sono così inamorati ed affiatati sia nelle vta che sul palco che i fan sono contenti così anche perché le pratiche del divorzio sembra non siano mai state concluse.

Il video bollente

Belen, cosi come la sorella Cecilia, è un personaggio molto social: ama pubblicare scatti e Stories che mostrano i momenti clou della sua vita e spesso la sensualità è protagonista.

L’ultimo video sul suo profilo ha letteralmente mandato i fan in delirio: Belen è bellissima, fasciata in un vestito nero con una scollatura vertiginosa che mette in risalto le sue forme perfette.

L’argentina mostra il suo bel profilo e sensuale indugia con la mano nella scollatura, il pollice in patticolare passa tra i seni belli e tondi, con la didascalia al video che recita:

“Call Me”

Il risultato è un video che emoziona senza essere volgare, ed i suoi fan hanno mostrato di apprezzarlo molto.

In poche ore il video è diventato virale ed i commenti sono tutti di apprezzamento e molto simpatici:

“Sei sempre la numero 1” “Se mi dai il numero ti chiamo” “E chi è che non ti chiamerebbe? ti andrebbe in fumo il cellulare!”

Ecco il video di Belen che ha infiammato il web: