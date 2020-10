Lele Mora senza freni su Belen e il se**o: Ha bisogno di quella cosa che si allunga

Dichiarazioni forti su Belen: ha bisogno di quella cosa che si allunga, che sia di De Martino o di qualcun altro, va bene ugualmente.

Parole al vetriolo nei confronti della showgirl argentina da parte dell’ex agente del mondo dello spettacolo. Di recente, Lele Mora, tramite una serie di stories su IG ha deciso di dare voce ai suoi pensieri.

L’ex agente ha parlato di molti volti noti del mondo dello spettacolo: tra questi, anche di Belen Rodriguez. Quest’ultimo si è lasciato andare a commenti maschilisti e volgari all’indirizzo della showgirl argentina.

Lele Mola senza peli sulla lingua

Una notizia giunta come un fulmine al ciel sereno quella relativa all’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Durante la quarantena, la coppia si è mostrata serena e felice e nulla ha fatto presagire che, da lì a poco, avrebbero nuovamente annunciato la separazione.

Difatti, dopo una serie di tira e molla, i due hanno scelto di dare una chance al loro rapporto, anche per il bene del piccolo Santiago. Tuttavia, le cose non sono andate come sperate e si sono detti definitivamente addio la scorsa primavera.

Oggi, la showgirl argentina sembra aver ritrovato la serenità e la spensieratezza insieme al noto hair stylist di Milano, Antonino Spinalbese.

In merito alla rottura tra la conduttrice e il ballerino napoletano, Lele Mora, senza peli sulla lingua, ha espresso il suo pensiero e non sono passati inosservati commenti maschilisti e volgari all’indirizzo della modella.

L’ex agente commenta l’addio della nota coppia

Ora che la showgirl argentina sembra aver ritrovato l’amore con Spinalbese, Lele Mora ha fatto la seguente dichiarazione:

“Si vede che ha bisogno di quella cosa che si allunga e si accorcia che sia di De Martino o di qualcun altro, va bene così. L’importante è avere il risultato”.

Chissà se Belen Rodriguez avrà modo di dire la sua su questa sua affermazione.