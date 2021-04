Belen Rodriguez, lo slip si incastra tra i glutei: lo zoom è eccessivo – FOTO

L’ex di Stefano De Martino voleva anticipare un po’ l’estate e si è concessa una vacanza: Belen Rodriguez però non rinuncia alle foto bollenti.

Una foto, quella di Belen Rodriguez, che ha fatto subito il giro dei social. La modella e showgirl sa come farsi notare anche quando non è in Italia.

La sua vacanza alle Maldive ha fatto storcere il naso a moltissimi. Eppure, Belen, resta una delle donne più seguite sui social grazie sicuramente alle sue foto che lasciano ai fan ben poco da immaginare.

Belen Rodriguez gioca con le sue curve più rotonde

E’ la seconda gravidanza per Belen Rodriguez: una femminuccia in arrivo che sicuramente scombussolerà un bel po’ la sua vita e i suoi ritmi.

Antonino, il suo compagno attuale, è senza dubbio entusiasta di diventare padre per la prima volta e concedersi un angolo di paradiso prima dell’arrivo del ciclone meraviglioso, sembrava doveroso.

Le polemiche non sono mancate, ovviamente. C’è chi non trova giusto che in tempi di pandemia la showgirl si conceda vacanze oltreoceano tra l’altro anche un bel po’ costose.

C’è pure da dire che Belen ha adottato tutti i protocolli di sicurezza possibili anche perché essendo in dolce attesa è un soggetto più fragile.

Belen nelle foto alle Maldive

Anche i suoi selfie e le foto, che probabilmente le scatterà il compagno, fanno parlare tanto soprattutto i suoi fan che commentano con velocità incredibile i suoi post. Le foto in cui Belen appare poco vestita sono quelle che colpiscono di più come si può immaginare.

Questa volta, la showgirl argentina, ha puntato su un particolare particolarmente evidente del suo corpo: il lato B che è apparso in primo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



A qualcuno è piaciuta la foto, altri non hanno capito immediatamente di cosa si trattasse, forse per lo zoom eccessivo. Un tentativo, il suo, di sponsorizzare la linea di costumi che lancia ogni estate con la collaborazione della sorella Cecilia Rodriuez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Insomma, lo slip avrà avuto la stessa attenzione del suo lato B abbronzatissimo? C’è qualche dubbio, ma sicuramente la viralità della foto fa la sua parte.