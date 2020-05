Tutta bagnata ‘Sotto si vede tutto’, Belen Rodriguez manda in tilt i fan con una foto da infarto

Belen Rodriguez lascia tutti a bocca aperta, l’uscita da piscina è da cardiopalma: lo scatto in costume stuzzica la fantasia dei fan

La modella argentina famosa in Italia, Belen Rodriguez, è sempre sulla bocca di tutti. Negli anni è divenuta famosa non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per i suoi flirt con alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo come Fabrizio Corona e Andrea Iannone. La showgirl è molto attiva su Instagram dove ama condividere con i suoi ammiratori sprazzi della sua quotidianità. Questa volta ha lasciato tutti senza parole con uno scatto da capogiro: indossa un costume che mette ben in evidenza le sue sinuose forme.

Belen Rodriguez, l’uscita dalla piscina è da cardiopalma

Lei è un mix di sensualità e fascino. Stiamo ovviamente parlando di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è molto attiva sui social e, come tale, non perde mai l’occasione di condividere alcuni momenti della sua vita quotidiana con i suoi seguaci. Non molte ore fa, la showgirl argentina è tornata al centro dell’attenzione del pubblico per delle ultime foto condivise sui social.

Per quale motivo? La moglie di Stefano De Martino sa come catturare l’attenzione dei suoi fan e anche questa volta sembra esserci riuscita.

Il costume mette in evidenza le sue forme

Negli ultimi anni, la sua popolarità è accresciuta anche sul web. Il suo account Instagram, infatti,vanta oltre 9 milioni di follower sempre pronti ad inondarla di complimenti.

Non molte ore da, Belen Rodriguez ha condiviso una foto che la ritrae mentre esce dalla piscina. Tuttavia, l’attenzione dei fan è stata catturata dal suo costume che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco il post che ha infiammato i social:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: La farfallina fuoriesce dagli slip, Belen Rodriguez senza vestiti manda in visibilio i fan