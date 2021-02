La showgirl argentina racconta la sua gravidanza e storia d’amore con Antonio Spinalbese, al giornale Chi.

Di nuovo mamma per la seconda volta.

La storia d’amore tra Belén Rodriguez e Antonio Spinalbese

La famosissima showgirl argentina, ha confermato la sospetta gravidanza.

Belén diventerà mamma per la seconda volta.

Il suo primogenito Santiago, avuto con il ballerino di Amici, ha 7 anni.

Ma ora la modella, a 36 anni si rimette in gioco, insieme al suo fidanzato Antonio Spinalbese.

La coppia si frequenta dalla scorsa estate, si sono conosciuti otto mesi fa.

La bellissima modella argentina ha dichiarato al giornale Chi:

“Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere”.

Per lei è stato veramente un colpo di fulmine.

Belén ha raccontato:

“Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli ‘stronzi’ ma Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’”.

La showgirl non ha tralasciato di certo i dettagli, infatti ha rivelato che il loro primo bacio è successo dopo qualche giorno:

“Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita”.

Un racconto davvero dolce e pieno di romanticismo, da queste parole si capisce l’amore che c’è fra i due.

La seconda gravidanza

Per Belén non è la prima gravidanza, infatti afferma che ora è più consapevole e che adesso sa bene cosa sta per succedere:

“A parte le nausee non sono una di quelle mamme che ‘vede la luce’: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.

La bellissima Belén Rodriguez, ha spiegato che il sesso del feto è ancora sconosciuto e non hanno scelto ancora il nome, ma confessa che da quando ha saputo di essere incinta lei crede che sia una splendida bambina.

Finalmente, Belén Rodriguez è al quinto mese di gestazione.

La showgirl argentina ha rivelato che questa gravidanza è stata davvero tanto desiderata, infatti è stata una decisione presa dalla coppia.

Lei non è una donna che dice “aspettiamo”.

Belén ha anche parlato di Antonio e di come sarà, secondo lei, come padre:

“Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”.

Ha anche confessato che la separazione con Stefano De Martino è stato un duro colpo da incassare, infatti ha raccontato:

“se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento.”.

Ma ora la modella ha una nuova vita e ha finalmente sembra aver raggiunto la sua stabilità.