Belén Rodríguez chiede aiuto: ‘Ho problemi con mio figlio’

Una confessione che i fan dell’argentina sicuramente non si aspettavano. Belén Rodríguez confessa i problemi con il piccolo Santiago.

Una famiglia che sembrava essere tornata unita e felice quella formata da Belén Rodríguez e Stefano De Martino. I due, dopo il matrimonio, optarono per la separazione viste alcune insormontabili divergenze caratteriali e gelosie più o meno fondate. Ma di recente decisero di riprovarci.



Santiago credeva di avere di nuovo la sua famiglia interamente unita e felice. Purtroppo però, il piccolo ha dovuto di nuovo rinunciare al suo sogno quando i due hanno deciso di separarsi di nuovo.

Belén Rodríguez, l’amore con Antonino e i problemi con Santiago

Adesso Belen Rodriguez sembra aver trovato pace in amore con un uomo – Antonino Spinalbanese- che le dona il sorriso e la serenità che aveva sempre sognato. Su instagram però non nega di avere qualche problema con il suo adorato Santiago.

L’Hairstylist vive con l’argentina una storia sicuramente non facile vista la notorietà della showgirl: i paparazzi non smettono di tormentarli inseguendoli praticamente ovunque. Ciò che è successo pochi giorni fa a Milano ha suscitato alcuni brutti pensieri nei fan.

Belen per fermare l’invadenza dei paparazzi è ricorsa persino ai carabinieri. Tra i due non c’è nessuna piega, ma ciò che desta l’attenzione dei fan è la confessione della showgirl circa i problemi col figlio.

Belen, problemi con Santiago

Essendo diventato una sorta di influencer con le sue continue proposte di make-up e outfit all’ultima moda, Belen ha voluto chiedere consiglio ai fan circa un problema riscontrato col piccolo Santi.

Il bimbo pare non abbia molto appetito (come molti bambini) e questo la preoccupa notevolmente. Tante le mamme che la seguono e potrebbero usare la propria esperienza personale per dare una mano alla argentina.

Chiaramente non si tratta di un serio problema alimentare, ma solo di capricci momentanei che però turbano la showgirl che in quanto mamma teme che il suo piccolino non mangi abbastanza.

Sicuramente quello che a Santi non disgusta mai è la sua nutella come è visibile dalle stories della sua seguitissima mamma.