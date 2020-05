Si infila il dito negli slip, Belen Rodriguez a cavalcioni davanti a tutti: la foto infiamma i social

Belen Rodriguez, sdraiata sul letto coperta solo da una camicetta: gli ultimi scatti della showgirl argentina manda in tilt il web

Tra le showgirl straniere più amate nel nostro Paese vi è, senza alcun dubbio, Belen Rodriguez. La conduttrice argentina è amatissima sul web dove ama condividere momenti della sua vita quotidiana con i fan. Non molte ore fa, è tornata al centro dell’attenzione del pubblico per alcuni scatti condivisi su Instagram che la ritraggono in una veste decisamente bollente: sdraiata sul letto indossa solo la camicia.

Belen Rodriguez Pazzesca su Instagram

E’ entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima e, sin da subito, è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua straordinaria bellezza ma soprattutto per il suo talento. Nella vita è, infatti, una modella, attrice, cantante, conduttrice e una super mamma. Da tempo, è legata sentimentalmente al ballerino napoletano Stefano De Martino e, dopo un lungo periodo di crisi, la coppia sta vivendo serenamente la loro storia d’amore, così come mostrano i numerosi scatti condivisi sui social.

Nelle ultime ore, la showgirl argentina ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta. Per quale motivo? La sua sensualità conquista i seguaci.

La showgirl argentina indossa solo una camicia

Belen Rodriguez sa perfettamente come catturare l’attenzione dei fan. La sua bacheca è ricca di scatti che la ritraggono in una ceste decisamente bollente. Oltre alle foto in costume, la showgirl argentina riesce a lasciare tutti senza parlo anche con foto semplici in cui trapela tutta la sua sensualità.

Non molte ore fa, infatti, ha condiviso una serie di foto che la ritraggono sdraiata sul letto e indossa solo una camicia bianca che non riesce a coprire il suo lato B.

