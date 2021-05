La showgirl argentina è finita al centro di un’accesa polemica sui social. La sua ultima foto su Instagram indigna gli utenti: ”Mostrarsi così non è carino! Copriti!”

Belen Rodriguez è tra le showgirl più amate sui social, ove nell’ultimo periodo ama condividere i momenti più emozionanti della sua seconda gravidanza.

Mancano davvero pochissime settimane all’arrivo della piccola Luna Marie, la quale, come mostrano le recenti ecografie in 4D, somiglia tantissimo alla sua meravigliosa mamma.

La showgirl proprio poche ore fa è finita al centro di un’accesissima polemica. Moltissimi utenti sono apparsi indignati sotto l’ultima foto pubblicata sul suo profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La foto ”troppo osè” accende la polemica

Come molti altri volti noti prima di lei, come Chiara Ferragni qualche mese fa, anche Belen Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone per uno scatto social da molti definito ”troppo osè” e ”intimo” dato il suo stato interessante.

La foto, quasi senza veli, mostra le dolci curve della compagna di Antonino Spinalbese, la quale tenta di nascondere il decollète avvolgendolo con un velo bianco che scivola lungo le sue gambe, mettendo in evidenza il lato B.

A tal proposito sono state diverse le accuse contro la showgirl argentina la quale è stata accusata di essere ”esibizionista” e di avere ben ”poco pudore”, mentre al contrario dovrebbe ”coprirsi meglio” anche perchè al di là della gravidanza, non sarebbe più ”una ragazza”.

Belen Rodriguez nella bufera, ecco la foto incriminata

Ciò nonostante, lo scatto ha fatto il boom di like, conquistando oltre 500mila cuoricini e migliaia di commenti.

Tantissimi hanno voluto rispondere a tono a tutti quegli utenti che non hanno saputo apprezzare la bellezza di uno scatto così meravigliosamente ”puro”, dando così un freno alle numerose polemiche.