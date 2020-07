Belen Rodriguez balla davanti allo specchio ma dimentica l’intimo: il video fa il boom di visualizzazioni

Belen Rodriguez si scatena sui social, il balletto davanti allo specchio è senza freni: le Instagram stories della showgirl argentina sono bollenti

Una delle showgirl più chiacchierate del momento è, senza alcun dubbio, Belen Rodriguez. Dopo la fine della favola d’amore con Stefano De Martino pare abbia già voltato pagina con un imprenditore napoletano ed è tornata a far battere i cuori dei suoi seguaci.

Di recente, infatti, la modella argentina ha condiviso una clip in cui si esibisce in un sensuale balletto davanti allo specchio: fan in delirio.

Belen Rodriguez: il gossip si accende

La showgirl argentina è al centro delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Stefano De Martino. In questi giorni, si è tanto chiacchierato del presunto tradimento del ballerino napoletano con Alessia Marcuzzi, voci prontamente smentite dai diretti interessati (quì puoi approfondire la notizia).

Belen Rodriguez sembra aver voltato pagina ed è stata paparazzata dal settimanale Chi con un noto imprenditore napoletano, Gianmaria Adinolfi, mentre si scambiavano un caloroso bacio.

Mentre per quanto concerne la vita privata del conduttore di Made In Sud non si conosce nulla e il ballerino riesce a mantenere ‘privata’ la sfera sentimentale.

La showgirl argentina, dopo un periodo difficile, sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità. Di recente, ha condiviso una serie di IG stories che hanno conquistato i suoi follower.

Il balletto su IG è sensuale

Archiviate le voci di gossip, Belen Rodriguez sfoggia un bellissimo sorriso sui social. Non molte ore fa, la showgirl argentina ha condiviso un seducente balletto davanti allo specchio che ha mandato in visibilio la rete.