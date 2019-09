Belen Rodriguez baci lesbo e dolci carezze con la sorella, lo scatto che infiamma il web – Foto

Belen Rodriguez e il bacio saffico con sua sorella Cecilia sui social. La foto manda i fan in delirio

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, bellissime e seducenti showgirl argentine, hanno saputo conquistare il pubblico grazie alla loro bellezza e simpatia.

Molto seguite sui social, spesso si rendono protagoniste di scatti provocanti e bollenti, come l’ultimo pubblicato proprio dalla compagna di Stefano De Martino, la quale è apparsa sui social, in uno scatto vedo non vedo, mentre stesa sul letto nuda, si lascia accarezzare da un lenzuolo bianco di cotone.

Ma un nuovo scatto ha infiammato queste ore il web, ecco di cosa si tratta.

Belen Rodrigruez e Cecilia, il bacio saffico manda il web in delirio

Nelle ultime ore, la fidanzata di Ignazio Moser, ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto che ha subito surriscaldato i bollenti spiriti degli utenti.

In uno scatto, che voleva essere sicuramente più innocente di come è stato interpretato, le due sorelle si mostrano mentre dolcemente si baciano sulle labbra mentre trascorrono una serata fuori probabilmente tra amici per festeggiare il compleanno di belen.

Il bacio saffico manda subito su di giri il popolo del web, incredibilmente sorpreso dal gesto d’affetto tra le due sorelle.

La dedica speciale a Belen

Lo scatto pubblicato da Cecilia, è accompagnata da una dolcissima dedica in suo nome. A lei, alla sua ‘hermana’:

‘A te che sei un pezzo di me auguro tutte le cose più belle di questo mondo! Te amo hermanita, con todo mi corazón’

Parole commoventi per la sua sorella maggiore, la sua complice nella vita, che l’ha resa zia del meraviglio Santiago, nato dalla relazione col ballerino di Amici, Stefano De Martino, che in queste ultime settimane ha sorpreso il pubblico italiano alla conduzione di ‘Stasera tutto è possibile’.

Ecco il bacio saffico tra Belen e Cecilia: