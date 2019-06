Belen Rodriguez lasciata da Stefano De Martino: i due si separano, lo straziante post

Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo anni hanno ritrovato la loro serenità. Ma il post dell’addio non poteva che scuotere il cuore dei fan

Una di quelle favole che non hanno mai smesso di far sognare i fan quella di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due hanno ricostruito il loro nido d’amore negli ultimi mesi, dimostrando che a volte l’amore fa dei giri immensi ma poi ritorna. Adesso però, un post della showgirl argentina ha messo in crisi i fan.

Belen Rodriguez si separa da Stefano De Martino, il motivo

Stanno insieme da qualche mese e il gossip ha praticamente ricamato tantissimo sulla loro storia. Pare che l’argentina voglia anche dare un fratellino o una sorellina al suo piccolo Santiago. Le (prime) vacanze sono finite. Ed è per questo che i due piccioncini più chiacchierati di Italia sono stati costretti a dirsi addio momentaneamente.

Entrambi hanno impegni lavorativi che li costringono a stare lontano l’uno dall’altra. Si tratta di impegni che richiedono la loro presenza, ma non in Tv. Hanno passato tanti giorni insieme, ormai il loro rapporto è di nuovo quello di un tempo, anzi più maturo. Hanno deciso di riprovarci e, adesso, tutto procede a gonfie vele.

La dedica di Belen a Stefano: “Mi manchi”

Sono passate solo poche or dal loro addio, ma Belen ha già pubblicato su Instagram due foto: una di un abbraccio e una di lungo bacio d’addio; le ha commentate così:

“Tu mi manchi”

Ovviamente il tag a Stefano De Martino non poteva mancare. Su Spy il loro amore ritrovato era stato annunciato già prima che i due ufficializzassero:

“Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta”.

Il fatto che Belen diventi mamma per la seconda volta è solo questione di tempo. E noi ci auguriamo che questo serva a rafforzare il loro bellissimo e invidiabile amore.