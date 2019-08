Belen Rodriguez sta fingendo ‘Con De Martino solo per business’: la tremenda accusa del web

Belen Rodriguez sta fingendo ‘Con De Martino solo per business’: la tremenda...

Belen Rodriguez, le accuse infamanti dal web. La showgirl accusata di star fingendo con Stefano De Martino

Tutti avevano sognato il loro grande ritorno insieme. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo una lunga pausa e storie di passaggio, hanno deciso di riprovarci di nuovo.

I due artisti, mesi fa hanno scoperto che la loro storia avesse diritto ad un’altra possibilità così anche per amore del loro piccolo Santiago hanno deciso di ritornare insieme.

Giornalmente i due pubblicano scatti che raccontano gli attimi più felici, da soli in vacanza o con il loro piccolo Santiago che spesso è il fotoreporter della loro storia d’amore.

Belen Rodriguez, le tremende accuse a suo carico

Nelle ultime ore però uno degli scatti pubblicati da Belen Rodriguez è stato preso di mira dai followers.

Nella foto appaiono la showgirl e il suo Stefano De Martino mentre si perdono in un abbraccio che sprizza sensualità da tutti i pori. Un rapporto che dalle foto sembra essere maturato nell’arco dei 7 mesi in cui i due hanno deciso di darsi una seconda chance.

Ma non tutti la penserebbero allo stesso modo, infatti alcuni utenti hanno preso letteralmente d’assalto il post pubblicato dalla bella argentina accusando che lei sarebbe ritornata con De Martino solamente per soldi, e che la loro storia sarebbe stata ‘studiata a tavolino’.

I commenti infamanti degli utenti

Lo scatto in bianco e nero pubblicato dalla showgirl argentina, ha ricevuto subito tantissimi Like e commenti soprattutto di chi forse per invidia, o ‘frustrazione’, replicano i fan della coppia, vedono nella loro storia d’amore il business e l’odore dei soldi. E di chi inoltre accusa la coppia di pubblicare scatti sempre impostati e perfetti che peccano di ‘poca naturalezza’.

Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘Questo è un amore costruito a tavolino, una macchina perfetta per fare soldi! Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico’

e ancora:

‘Ciak, si gira…foto studiate in ogni particolare, naturalezza zero’

e poi chi accusa la coppia di mancare di ‘normalità’ e di essenza di ‘vera famiglia’:

‘Ma una foto normale di famiglia normale non riusciamo a vederla. Peccato avete tutto, ma forse vi manca la cosa più bella…normalità e famiglia vera’

Una vera storia d’amore o una farsa? Staremo a vedere.