Belen Rodriguez in abito da sposa solleva la gamba: l’incidente piccante prima del ‘Si’ diventa virale

Belen Rodriguez in abito da sposa solleva la gamba: l’incidente piccante prima...

Belen Rodriguez incanta tutti in abito da sposa. Ma l’incidente bollente è dietro l’angolo, la spallina del vestito cade lasciando i fan senza fiato

Belen Rodriguez è divenuta ormai una vera propria star sui social, contando all’incirca 9 milioni di follower sui social.

Spesso protagonista di scatti piccanti, la showgirl argentina ha incantato tutti poche ore fa con uno scatto seducente in abito da sposa.

Ma l’incidente bollente è dietro la porta, la spallina dell’abito cede lasciando i follower senza fiato. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez in abito da sposa fa sognare i fan

La conduttrice di Tu si que vales non si smentisce mai, ha sempre un asso nella manica per stupire i suoi fan.

Infatti pochissime ore fa, ha lasciato tutti senza parole dopo lo scatto in un bellissimo abito da sposa presumibilmente in raso, con la gonna in tulle.

La foto in bianco e nero, la vede seduta dinanzi ad una finestra mentre illuminata dalla luce del giorno, si scorge lei seduta di profilo in un importante abito da sposa per uno shooting di ‘Studio Repossi’.

Ma come già accennato non è mancato l’incidente bollente prima del, seppur simbolico, ‘si’. La spallina dell’abito infatti scivola giù regalando allo scatto quel tocco di sensualità e raffinatezza tale da lasciare i fan estasiati (l’articolo e lo scatto in abito da sposa, dopo la foto).

Belen e il matrimonio bis con Stefano De Martino

Lo scatto diventato subito virale, ha conquistato migliaia di like e commenti da parte dei fan che hanno sognato in un matrimonio bis per la bella argentina e il conduttore di Stasera Tutto e Possibile.

Ma come già dichiarò Stefano De Martino in una precedente intervista, i fiori d’arancio bis non ci saranno, perchè ‘perseverare sarebbe diabolico’, disse a ‘Che tempo che fa’, lasciando intendere il desiderio di preservare quanto riconquistato dopo la crisi con Belen Rodriguez.

Ecco di seguito lo scatto che ha fatto sognare i fan: