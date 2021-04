La modella argentina ha pubblicato uno scatto illegale che la ritrae mentre indossa un abito super attillato.

Belén Rodríguez è volata alle Maldive in compagnia del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese e ha postato una foto incredibile.

La modella argentina si è andata a rifugiare nello stesso nido d’amore che l’accoglieva assieme all’ex Stefano De Martino.

Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese volano alle Maldive

Poche ore fa, Antonino Spinalbese e Belén Rodríguez si sono mostrati alle Maldive. La coppia è volata in gran segreto sull’isola che più volte ha accolto la modella argentina e Stefano De Martino.

I due hanno pubblicato una serie di storie in cui Antonino si mostrava spaventato dai pipistrelli, mentre Belen con fare sensuale gli strofinava addosso le sue gambe, che l’hairstylist non poteva fare a meno di massaggiare.

Prima ancora la showgirl ha pubblicato una serie di scatti che hanno fatto il pieno di likes su Instagram e che hanno messo in evidenza la sua meravigliosa bellezza.

La foto da urlo della showgirl argentina

La modella argentina, madre di Santiago e attualmente incinta della piccola luna Maria, è tornata col botto su Instagram.

La show girl ha pubblicato una foto che in pochissime ore ha raccolto migliaia di likes e di commenti da parte dei fan ma anche degli haters.

C’e chi la invita a rimanere alle Maldive e chi invece non vede allora torni per mettere alla luce la secondogenita, nonché primogenita di Antonino Spinalbese.

Nella foto da capogiro, Belén indossa un abitino attillato color verde che mette in evidenza le sue forme sinuose il suo pancione da futura mamma.

La scollatura è profonda e il décolleté in evidenza non lascia molto spazio all’immaginazione. Questo è sicuramente un momento d’oro per la bella argentina!