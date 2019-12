Belen Rodriguez, lo scatto da censura sui social fa impazzire i fan. La showgirl Argentina si mostra completamente nuda mentre tenta di coprirsi con un lenzuolo, ma il dettaglio intimo non passa inosservato

Belen Rodriguez è tra le showgirl più apprezzate e stimate nel panorama televisivo italiano. Molto seguita in Tv e sui social ama condividere con i suoi fan la sua quotidianità privata e professionale.

Recentemente immortalata in un sexy abito da sposa, stavolta ha fatto impazzire tutti con un nuovo scatto da censura.

La moglie di Stefano De Martino si mostra in tutta la sensualiatà mentre completamente nuda mentre tenta di coprirsi con un lenzuolo bianco. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Belen Rodriguez, il dettaglio intimo non passa inosservato

Poche ore fa la showgirl argentina si è mostrata sui social in uno scatto davvero bollente.

Probabilmente frutto di uno shooting fotografico, la foto in bianco e nero è diventata subito virale.

Belen Rodriguez si mostra in piedi appoggiata ad un muro completamente nuda, mentre con un lungo lenzuolo bianco tenta di coprire il seno e le zone intime.

Ma il dettaglio piccante non passa inosservato. I fan non hanno potuto non notare che il lenzuolo non copre completamente la zona inguinale mettendo in mostra la sua iconica ‘farfalla’ tatuata (l’articolo continua dopo la foto).

Belen Rodriguez lo scatto da censura conquista i fan

La foto pubblicata poche ore fa ha conquistato subito gli utenti i quali l’hanno sommersa di apprezzamenti e commenti, oltre 200’000 i like ricevuti in pochissimo tempo.

Lo scatto da censura, ha fatto viaggiare le fantasie dei fan, i quali sono letteralmente andati i tilt a prima vista:

‘Madre mia…la nuova venere del Botticelli’

e ancora:

‘Beato il muro’

Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan: