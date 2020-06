Nuovi appassionanti sviluppi sull’affaire amoroso più strombazzato dai rotocalchi. La tormentata coppia Rodriguez-De Martino infiamma il gossip e, dopo i rumors sulla loro separazione, arrivano ulteriori sviluppi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: una tra coppie vip più gettonate e sotto i riflettori, che non smette di intrigare i fan con i suoi “tira e molla” e spiazzanti colpo di scena.

Dopo settimane trascorse ad assistere in silenzio agli sviluppi della love story tra la showgirl e l’ex ballerino di Amici, i seguaci della coppia hanno notato dei piccoli segnali di disgelo. I pettegolezzi sulla relazione Rodriguez-De Martino, infatti, non accennano ad arrestarsi.

Belen e Stefano, nuovi risvolti all’orizzonte? Un indizio emerge su Instagram

Dopo l’ultima puntata di Domenica In, durante la quale De Martino non ha proferito parola sulla sua vita sentimentale, le indiscrezioni sui risvolti amorosi tra Belen e Stefano continuano a viaggiare indisturbati. Non sono passati in sordina i “cuori” rilasciati dall’ex ballerino di Amici alle foto Instagram della sua ex.

Mentre Stefano De Martino si trova in terra natìa per registrare le nuove puntate di Made in Sud, show comico di Rai Due, la sua ex partner trascorre le giornate nella città di Milano, in compagnia del loro primogenito Santiago. E proprio alle foto del bambino il verace napoletano ha lasciato i suoi “like”, con incosciente candore e sotto lo sguardo vigile dei fan.

Gli inguaribili romantici, ben nascosti dietro lo schermo del loro smartphone, ipotizzano che quella di Stefano possa essere una mossa strategica per riavvicinarsi a Belen. Per amore della loro famiglia, De Martino si è dunque aperto alla possibilità di una riappacificazione?

Forse, sottolineo forse, la saggia Zia Mara ci ha messo una buona parola? Chi può dirlo. Questo è solo l’ultimo capitolo dell’ingarbugliata love story che lega il conduttore di Made in Sud alla regina di Tu si que vales. La coppia probabilmente ha (ancora) bisogno di tempo.