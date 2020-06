Arriva un terremoto di gossip riguardante la coppia Rodriguez-De Martino. A sparare il mega scoop in copertina ci ha pensato il settimanale ‘Vero Tv’.

Una copertina che è peggio di un proiettile. Nell’epoca del gossip che viaggia tra siti di cronaca rosa e rotocalchi, tra copertine patinate e post sui social, il settimanale Vero Tv annuncia la bomba.

La notizia scoop, strillata sulla prima pagina di Vero Tv, ha già creato un terremoto di gossip: “Maria De Filippi ha un sogno… Belen e Stefano a Temptation Island Vip”.

La rivista Vero Tv lancia lo scoop dell’estate sulla sua copertina. Una notizia che ha dell’incredibile: a Temptation Island Vip potrebbero partecipare la showgirl Belen Rodriguez e il conduttore Stefano De Martino.

Sulla coppia più chiacchierata degli ultimi mesi se ne dicono di tutti i colori. In seguito alla loro ennesima crisi coniugale, che li ha portati a separarsi di nuovo, è tutto un gran parlare.

“Belen e Stefano a Temptation Island Vip”. Il settimanale ‘Vero Tv’ lancia lo scoop in copertina

Ma adesso ecco che salta fuori l’ennesima bomba di gossip. Nell’oceano di pettegolezzi che orbita attorno alla coppia, arriva una notizia alquanto improbabile: secondo il settimanale Vero Tv, Belen e Stefano sarebbero nel radar di Maria De Filippi.

La prima pagina del settimanale recita testualmente così: “Stefano e Belen a Temptation Island Vip. Maria De Filippi ha un sogno”. Possibile? Difficile da credere dato che la Rodriguez e De Martino stanno tentando di mantenere il riserbo sulla loro sfera privata.

Ci sono titoloni da copertina così ben confezionati che quasi dispiace non credervi. Sfortunatamente è inevitabile sbugiardare lo scoop: niente Temptation Island Vip per Stefano e Belen.

In ogni caso le novità sulla coppia più acclamata del 2020 non si esauriscono di certo qui. I fan restano in attesa di nuovi entusiasmanti coup de théâtre.