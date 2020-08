L’esplosione al porto di Beirut di qualche giorno fa a messo in ginocchio il Libano.

I danni materiali per più di 3 miliardi, 2 ospedali distrutti e le autorità hanno dichiarato allarme sanitario per tossicità dell’aria.

Per le strade 5.000 cittadini sono in rivolta e gli scontri non sono tardati ad arrivare da manifestanti e seguaci di Hezbollah.

L’esercito è intervenuto per sedare gli animi e impedire che la situazione riversasse nel peggiore dei modi ma ancora vige il caos più totale.

I militari sono stati costretti a sparare gas lacrimogeni e centinaia di persone sono rimaste ferite: 730 feriti per la precisione si contano al momento.

I manifestanti hanno assaltato due Ministeri occupandone le sedi.

Il premier libanese Hassan Diab ha invitato i partiti politici a risolvere velocemente questa situazione o dovranno essere indette delle elezioni anticipate.

Ha dichiarato:

e ha infine concluso: ‘Vogliamo una soluzione per tutti i libanesi’

Sono state fatte delle ipotesi sulla causa dell’esplosione del magazzino nell’area portuale di Beirut.

Al momento hanno incarcerato molti dipendenti che lavoravano al porto compreso il direttore Hassam Qureitem con l’accusa di negligenza.

Alcuni membri dell’Intelligence hanno ipotizzato invece che alcuni seguaci di Hezbollah possano aver fatto scoppiare il magazzino innescando un vero e proprio sabotaggio.

L’esplosione è oramai divenuta un caso politico facendo scoppiare una rivolta per le strade che nelle ultime ore è degenerata.

La rivolta oramai scorre nelle strade come un fiume in piena e l’esercito è dovuto presto intervenire per sedare gli animi.

I manifestanti hanno assaltato il Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Economia.

Guidati da ufficiali dell’esercito in pensione avevano facilmente preso il controllo del Ministero degli Esteri proclamandolo sede della rivoluzione.

La manifestazione antigovernativa è degenerata velocemente e l’esercito è stato costretto a usare la forza per sgombrare l’edificio: armi e gas lacrimogeni.

What happens in #Lebanon when a wounded people rise up against the murderous regime, demanding justice & accountability?

They get treated like enemy aggressors..

This is #Beirut this evening ⬇️ https://t.co/8Y7BQcp8VI

— Hani Hassan (@hanihassan26) August 8, 2020