Dramma a Beinasco, fiamme in un appartamento: donna di 46 anni muore intossicata

Incendio nella notte

Drammatico incendio nella notte a Beinasco, in provincia di Torino. Come riferisce anche Tgcom24, una donna di 46 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nel suo appartamento.

Il corpo senza vita della vittima è stato trovato in cucina, dove è plausibile che la donna si fosse recata per domare le fiamme. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, l’incendio era già spento, ma per la 46enne di Beinasco non c’era ormai più nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le origini del rogo, che potrebbe essere partito da un elettrodomestico, forse il frigorifero, o dai fornelli rimasti accesi.

È plausibile che la vittima abbia perso i sensi respirando i fumi dell’incendio, e quindi sia rimasta bloccata in cucina, dove i pompieri hanno poi rinvenuto il corpo.